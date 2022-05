Stiri pe aceeasi tema

- AS Roma, echipa antrenata de Jose Mourinho (59 de ani), s-a calificat in finala Conference League, dupa ce a trecut de Leicester in semifinale, scor 2-1 la general. Dupa aceasta performanța reușita cu „giallorossii”, tehnicianul portughez a devenit primul antrenor care bifeaza o finala europeana cu…

- Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, a ratat șansa de a juca o nou finala de Champions League. Real Madrid a caștigat returul semifinalei, 3-1, dupa prelungiri. In tur, englezii caștigasera la limita, scor 4-3Real Madrid o va intalni pe Liverpool in marea finala de la Paris, de pe Stade de…

- Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, a avut parte de o seara neagra, fiind eliminat din semifinalele Champions League dupa 1-3 cu Real Madrid, dupa prelungiri. In tur, englezii caștigasera la limita, scor 4-3Real Madrid o va intalni pe Liverpool in marea finala de la Paris, de pe Stade de…

- Manchester City conducea cu 1-0 pe Santiago Bernabeu, iar finala Ligii Campionilor era mai aproape ca oricand. In doua minute (90', 91'), Real Madrid a reușit sa intoarca soarta confruntarii, iar in prelungiri Benzema a dat lovitura de grație. La finalul meciului, Pep Guardiola a incercat sa ofere o…

- Real Madrid s-a calificat incredibil in finala UEFA Champions League, caștigand cu 3-1 in fața lui Manchester City, dupa prelungiri, dupa 3-4 in tur. Real Madrid o va intalni pe Liverpool in marea finala de la Paris, de pe Stade de France, programata pe 28 mai. ...

- Manchester City a invins-o pe Real Madrid, 4-3, in turul primei semifinale din Champions League. Karim Benzema (34 ani), golgheterul lui Real Madrid, i-a ținut in joc pe „Los Blancos”, dupa ce a reușit din nou o „dubla”. Francezul a fost, la fel ca și-n alte meciuri, esențial pentru madrileni, reducand…

- Neymar și Gianluigi Donnarumma, doua dintre starurile lui PSG, au fost aproape sa se ia la bataie, in vestiar, dupa eliminarea in fața lui Real Madrid din optimile Ligii Campionilor. Cei doi jucatori și-au reproșat unul altuia mai multe greșeli din meci, iar conflictul a fost aproape sa degenereze.

- Șeful lui PSG, Nasser Al Khelaifi, s-a enervat la culme dupa ce echipa sa a fost eliminata de Real Madrid din optimile Ligii Campionilor. Acuzandu-i pe arbitrii ca au facut o greșeala impardonabila, acesta s-a dus la vestiarul lor și i-a agresat, nu inainte de a-l amenința cu moartea pe un angajat de…