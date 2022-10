Stiri pe aceeasi tema

- Pep Guardiola, antrenorul echipei Manchester City, spune ca Liverpool ramane principala contracandidata la titlu in Premier League, chiar daca in prezent "cormoranii" se afla pe locul 10 in clasament, la 13 puncte in urma "cetatenilor", care ocupa locul 2, scrie Reuters, potrivit Agerpres. Fii…

- Erling Haaland (22 de ani) a marcat un hattrick pentru Manchester City in derby-ul cu Manchester United, scor 6-3, duel contand pentru etapa #8 din Premier League. Atanas Trica (18), „varful” celor de la CSA Steaua, e un fan al norvegianului. La ultima postare a lui Haaland de pe Instagram, Trica a…

- Noul sezon de Premier League a inceput pe 5 august, atunci cand Arsenal s-a impus pe terenul celor de la Crystal Palace, scor 2-0. Meciurile lui Manchester United, Chelsea, Manchester City și Liverpool e posibil sa fie reprogramate Derby-ul dintre Manchester United și Chelsea este posibil sa fie reprogramat.…

- Manchester United și Liverpool se intalnesc in aceasta seara, de la ora 22:00, in derby-ul etapei #3 din Premier League. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. „Diavolii”, aflați intr-o profunda criza de rezultate, cauta sa-și ia revanșa dupa…

- Liverpool a remizat in deplasare cu Fulham, scor 2-2, in prima etapa a noului sezon de Premier League. „Cormoranii” veneau dupa victoria cu Manchester City, 3-1, din Supercupa Angliei. Trupa lui Klopp nu a reușit insa sa se impuna pe terenul nou-promovatei Fulham, fiind condusa pe tabela de doua ori.…

- GSP.ro prefațeaza noul sezon de Premier League. Manchester City și Liverpool, alt duel pasionant pentru titlu. Și Pep Guardiola, și Jurgen Klopp au un varf nou, proaspat, de clasa: Erling Haaland vs Darwin Nunez. Din acest sezon, Premier League se muta de la Eurosport. Cel mai important campionat al…

- Liverpool și Manchester City se intalnesc in aceasta seara, de la ora 19:00, pe King Power Stadium, arena lui Leicester City, pentru supercupa Angliei, Community Shield. Partida va putea fi urmarita live pe GSP.ro și in direct la TV pe Pro Arena.

- Manchester City - Liverpool, meciul care deschide sezonul in Anglia, se joaca pentru trofeul „Community Shield”, sambata, 30 iulie, pe King Power Stadium din Leicester, de la ora 19:00, in direct la Pro Arena.