Pentru weekend in siguranta, EVITATI AGLOMERATIA de pe DN2-E85 Pod Maracineni. FOLOSITI RUTELE OCOLITOARE recomandate de politistii rutieristi buzoieni

Avand in vedere anuntul administratorul drumului public privind lucrarile de reparatii care se desfasoara pe partea carosabila a podului peste raul Buzau, politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau sunt prezenti in trafic, in aceste zile, precum si in perioada urmatoare, pentru asigurarea fluentei traficului, prevenirea accidentelor si ambuteiajelor rutiere, fluidizarea si controlul circulatiei.