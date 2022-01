Consiliul de Administratie al STB a decis ca pentru conducatorii de vehicule care intra pe traseu incepand de sambata cercetarea disciplinara, in conformitate cu regulamentul intern, sa nu-si produca efecte, in conditiile in care nu exista fapte de natura penala, a declarat sambata directorul general al Societatii de Transport Bucuresti (STB), Adrian Crit. “Consiliul de Administratie a luat o decizie astazi, decizie prin care, in conformitate cu Codul Muncii, coroborat cu contractul colectiv de munca, evidentiaza faptul – si doreste, pentru ca suntem intr-o situatie de criza – si asta a fost propunerea…