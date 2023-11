Stiri pe aceeasi tema

- Societatea Semilunii Roșii Palestiniene (PRCS) a condamnat atacul unui convoi de ambulanțe care s-a soldat cu 15 morti in Gaza, o lovitura confirmata de armata israeliana care a declarat ca a vizat „o celula terorista a Hamas” care folosea vehiculul.

- Vizita presedintelui american, Joe Biden, miercuri in Israel a avut loc la o zi dupa ce bombardarea unui spital din Fașia Gaza, care a ucis sute de palestinieni, a devenit rapid un punct nevralgic in lumea araba. Biden a venit pentru a sustine lupta Israelului impotriva Hamas si pentru a oferi ajutor…

- Premierul nu a dat detalii in inregistrarea video, care ii arata pe infanteristi dand din cap afirmativ ca raspuns la intrebarea sa. Premierul Benjamin Netanyahu a vizitat sambata kibbutz-urile Be’eri si Kfar Azza de la granita cu Gaza, doua dintre cele mai afectate comunitati de atacul sangeros al…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat ca tara sa a „trecut la ofensiva”, avertizand ca „orice membru al Hamas este un om mort”, noteaza AFP. „Hamas este Daesh (acronimul arab al gruparii Stat Islamic) si ii vom zdrobi si distruge asa cum lumea a distrus Daesh”, a adaugat el intr-un prim…

- Atacul concentrat pe mare, prin aer și pe uscat al trupelor Hamas asupra comunitaților israeliene a infricoșat omenirea și a paralizat lumea intelligence-ului. Cum a fost posibila acțiunea asupra celui mai bine aparat stat din lume? Unde au fost spionii Mossad? Premierul Benjamin Netanyahu a decretat:…

- Israelul decreteaza starea de razboi - anunțul a fost facut de premierul Benjamin NetanyahuCabinetul de securitate din Israel a votat trecerea oficiala a țarii in stare de razboi și poate desfașura „activitați militare semnificative", anunța biroul premierului israelian, relateaza Times of Israel.Premierul…

- Stav Lemkin (20 de ani), stoperul lui Shakhtar și component al reprezentativei de tineret a Israelului, declara ca „oamenii sunt uciși, violați și rapiți de teroriști. Intregi așezari sunt capturate și oamenii sunt luați prizonieri. Inima mea e alaturi de cei afectați de razboi”. CONTEXT:E razboi in…

- Sirenele rasuna in Israel de la inceputul zilei de sambata, in vreme ce vuietul lansarilor de rachete din Fașia Gaza a putut fi auzit de martori citați de Reuters, potrivit digi24.ro. Premierul Benjamin Netanyahu a spus ca Israel „e in razboi” iar ministrul Apararii a spus ca-l vor caștiga. Cel puțin…