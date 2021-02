Pentru prima dată în Italia, la Napoli a fost descoperită o variantă rară a virusului COVID-19 Variantele virusului înspaimânta Italia. La Napoli a aparut o varianta foarte rara, iar alte șapte au fost identificate în Statele Unite. O noua circulara de la Ministerul Sanatații își propune sa creasca supravegherea de teama ca ar putea compromite eficacitatea testelor rapide antigen, chiar daca directorul pentru prevenție de la Ministerul Sanatații, Giovanni Rezza, subliniaza ca deocamdata funcționeaza, potrivit Rai News.



Varianta izolata la Napoli de catre Institutul Pascale și de Universitatea Federico II nu a mai fost identificata pâna acum în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

