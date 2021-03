Pentru prima dată în istorie, un papă în vizită în Irak Pentru prima data în istorie, un papa se va afla de vineri în Irak pentru a încuraja fragila minoritate crestina sa reziste, în pofida conflictului sângeros si a vicisitudinii vietii, si pentru a întinde mâna islamului siit, relateaza luni AFP, preluata de Agerpres.

În acest leagan al crestinatatii afectat de razboaie si înca marcat de violentele gruparii Stat Islamic (SI), papa Francisc se va întâlni - si aceasta o premiera spectaculoasa - cu cea mai înalta autoritate religioasa a unei parti a lumii siite, marele ayatollah… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima data in istorie, un papa se va afla de vineri in Irak pentru a incuraja fragila minoritate crestina sa reziste, in pofida conflictului sangeros si a vicisitudinii vietii, si pentru a intinde mana islamului siit, relateaza luni AFP potrivit Agerpres. In acest leagan al crestinatatii afectat…

- Potrivit agendei vizitei oficiale, papa Francisc se va intalni cu marele ayatollah Ali Sistani, cea mai inalta autoritate religioasa a unei parti a lumii siite, și reprezinta, de asemenea, o premiera pentru un suveran pontif. Intrevederea va avea loc la Najaf, la sud de capitala Bagdad.In timpul vizitei…

- Un papa se va afla de vineri in Irak, pentru prima data in istorie, pentru a incuraja fragila minoritate crestina sa reziste. Asta in pofida conflictului sangeros si a vicisitudinii vietii, si pentru a intinde mana islamului siit, relateaza luni AFP. In acest leagan al crestinatatii afectat de razboaie…

- Cel puțin trei rachete au vizat aeroportul Erbil din nordul Irakului, dintre care una a lovit un complex militar unde se afla soldații coaliției internaționale conduse de SUA, a declarat luni pentru AFP doua surse de securitate.Este pentru prima data când o astfel de locitura vizeaza instalațiile…

- In perioada 5 - 8 martie Papa Francisc va merge in Irak in perioada 5 - 8 martie 2021, a anunțat purtatorul de cuvant al Vaticanului, Matteo Bruni. Matteo Bruni a spus ca Papa Francisc a acceptat invitația Irakului și a Bisericii Catolice locale, urmand sa faca o calatorie apostolica in timpul careia…

- Papa Francisc va face o vizita in Irak, in perioada 5-8 martie 2021, a anunțat purtatorul de cuvant al Vaticanului, Matteo Bruni. Acesta a spus ca Papa Francisc a acceptat invitația Irakului și a Bisericii Catolice locale, urmand sa viziteze Bagdad, Irbil, Mosul și Qaraqosh, transmite Mediafax, citata…

- Papa Francisc va vizita Irakul in luna martie a anului viitor, a anunțat, luni, biroul de presa al Vaticanului, informeaza CNN.Calatoria Suveranului Pontif in aceasta țara devastata de razboi ar putea fi prima deplasare in afara Italiei pe care acesta o ofectueaza de la debutul pandemiei de coronavirus.Papa…

- Papa Francisc va merge în Irak în perioada 5 - 8 martie 2021, a anunțat purtatorul de cuvânt al Vaticanului, Matteo Bruni. Matteo Bruni a spus ca Papa Francisc a acceptat invitația Irakului și a Bisericii Catolice locale, urmând sa faca o calatorie apostolica în timpul…