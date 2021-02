Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit MS, in cazul elevilor care prezinta la școala simptome specifice COVID-19 se recomanda testarea cu teste antigen rapide in cabinetele medicale școlare, atunci cand acest lucru este posibil.Testarea este esențiala pentru deschiderea in siguranta a scolilor, pentru sanatatea copiilor și profesorilor…

- Formularul prin care parintii isi dau consimtamantul pentru testele antigen aplicate copiilor in cabinetele medicale scolare este disponibil pe site-ul Ministerului Sanatatii si pe pagina de Facebook a institutiei. Formularul poate fi descarcat aici: Descarca „In cazul elevilor care prezinta in timpul…

- Testarea pentru coronavirus in școli, dupa 8 februarie - teste antigenVlad Voiculescu a vorbit, joi seara, la televiziunea publica, despre posibilitatea testarii in masa in școli. Ministrul Sanatații spune ca in acest moment se ia in calcul aceasta masura pentru ca in urma cu șase luni, la redeschiderea…

- Ministerul Sanatații a transmis un mesaj in ajun de Anul Nou prin care cetațenii sunt indemnați sa petreaca anul acesta revelionul acasa. „Stai acasa revelionul acesta. Vei ajuta sa scada riscul raspandirii COVID-19 si vei ajuta personalul medical din prima linie sa respire, pentru ca acum se sufoca…

- Ministerul Sanatații anunța ca va modifica legislația, astfel incat testelor rapide antigen sa poata fi comercializate și folosite in condiții adecvate. Ministerul arata ca acest tip de teste trebuie efectuate doar de personal medical calificat, pentru a evita compromiterea rezultatelor. Pentru a crește…