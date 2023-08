PENTRU EL STINGE LUMINA BLONDA LA INTERNE! Chestorul Liviu Vasilescu și-a depus raportul de pensionare in data de 27 iunie! Cu speranța – deșarta, dupa cum s-a vazut! – ca astfel va mai intra intr-un nou salvator con de umbra și va putea trage de timp cu cramponarea de scaunul de șef al Direcției Generale Anticorupție și dupa data de 15 septembrie. […] The post PENTRU EL STINGE LUMINA BLONDA LA INTERNE! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

