- Amendat pentru conducere agresiva Polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Pitești au depistat, pe b-dul Republicii, un tanar de 19 ani, din Pitești, care conducea un autoturism avand un comportament agresiv in conducere, prin aceea ca a realizat depașiri succesive ale unor vehicule care circulau in…

- Gentea a semnat un contract pentru eficientizarea iluminatului public din Pitești Primarul municipiului Pitești, Cristian Gentea, a semnat azi, in numele municipalitații, cu Administrația Fondului pentru Mediu, un contract de finanțare ce crește eficiența energetica a iluminatului public, prin reducerea…

- Gentea: Așa cum am promis, aducem la Pitești doar mijloace de transport noi și moderne, aprobate in cadrul PNRR Cristian Gentea, primarul municipiului Pitești, a semnat astazi, la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, contractul de finanțare privind „Innoirea parcului de vehicule…

- Lucrari finalizate la obiectivul de investiții ”Reabilitare canal deschis, strada General Dimitrie Boteanu – etapa I”! Prima etapa a reabilitarii canalului deschis de pe strada General Dimitrie Boteanu s-a incheiat, prin realizarea unui canal inchis din tuburi de beton armat prefabricat, strat drenant,…

- Filarmonica Pitești, concert in premiera, de Revelion! Pentru prima data de la inființare, Filarmonica Pitești va concerta chiar in noaptea dintre ani! Pe 31 decembrie, de la ora 19.00, piteștenii sunt invitați in Piața Primariei. Invitați sunt dirijorul Constantin Grigore, respectiv soliștii Vlad Mirița…

- Luna octombrie a adus un numar aproape dublu de cereri de pensionare din Ministerul Afacerilor Interne, arata datele oficiale ale instituției, transmite ziarul Gandul. Creșterea evidenta a solicitarilor pentru ieșirea din sistem vine in contextul apariției in spațiul public a declarațiilor ministrului…

- Legea pentru creșterea impozitelor pe proprietate a primit votul final in Parlament Plenul Camerei Deputatilor a adoptat modificarile la Codul Fiscal prin care noul mod de calcul al impozitelor pe cladiri pe baza grilei notariale va fi aplicat de la 1 ianuarie 2025, astfel ca sistemul actual de impozitare…