Pentru că Oprea a donat averea copiilor, despăgubirile ar putea fi plătite din bani PUBLICI! Tragica seara de octombie 2015 a fost reconstituita pas cu pas pentru ca procurorii sa stabilieasca daca fostul ministru de Interne are vreo responsabilitate in moartea politistului Bogdan Gigina. La 18:15, insotit de coloana oficiala, Gabriel Oprea a plecat de la locuinta sa din Cotroceni, spre un sediu al Serviciul Roman de Informatii din Baneasa. A ajuns pe strada Jandarmeriei in 13 minute si a petrecut 20 de minute in cladirea SRI. La 18:51 a plecat de pe strada Jandarmeriei si s-a indreptat spre casa. In aproape toate intersectiile de pe traseul pe care a trecut coloana ministrului erau… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

