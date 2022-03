Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat in cursul zilei de miercuri noul plafon pentru programul ,,Noua Casa”. Purtatorul de cuvant al Evecutivului a precizat ca beneficiarii au o obligație speciala. Cu ce informații noi vin autoritațile și ce trebuie sa știe toți romanii care vor sa se foloseasca de acest program guvernamental…

- CODUL RUTIER 2022: „Șmecherii” din trafic iși vor pierde carnetul mai ușor. Guvernul decide astazi noi sancțiuni pentru mai multe abateri de la legislația rutiera CODUL RUTIER 2022: „Șmecherii” din trafic iși vor pierde carnetul mai ușor. Guvernul decide astazi noi sancțiuni pentru mai multe abateri…

- Guvernul urmeaza sa aprobe, in sedinta de joi, printr-o ordonanta, modificarea si completarea OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, stabilind noi sancțiuni pentru mai multe abateri de la legislația rutiera, precum si definirea si sanctionarea comportamentului agresiv la volan. Astfel,…

- Guvernul a aprobat joi doua acte normative care transpun integral in legislatia nationala doua directive europene, unul necesar pentru actualizarea listei medicamentelor si echipamentelor medicale de la bordul navelor care navigheaza sub pavilion romanesc, iar cel de-al doilea referitor la imbunatatirea…

- Guvernul a aprobat astazi doua acte normative in vederea transpunerii integrale in legislatia nationala a doua Directive europene, una dintre ele necesara pentru actualizarea listei medicamentelor si echipamentelor medicale de la bordul navelor care navigheaza sub pavilion romanesc, iar cea de a doua…

- Guvernul a rezolvat problema tichetelor cadou, care trena de mai mulți ani, intr-un mod neașteptat: interzice acordarea acestora in orice alt scop decat cel social, altor persoane decat angajaților proprii. Palatul Victoria a stabilit insa doar ce se va intampla de acum inainte și nu a adus lamuriri…

- Voucherele de vacanta pot fi acordate si angajatilor din sectorul privat, iar valoarea maxima poate ajunge la 13.800 de lei, echivalentul a sase salarii minim brute garantate pe tara, conform unui comunicat al Ministerului Antreprenoriatului si Turismului (MAT) .„Voucherele de vacanta pot fi acordate…

- Malta a devenit prima țara europeana care permite cultivarea limitata și posesia de canabis pentru uz personal, masura fiind adoptata marți de catre parlamentul țarii, anunța Reuters . Luxemburg a anunțat planuri similare in luna octombrie insa legislativul acestei țari nu a aprobat inca masura. Parlamentul…