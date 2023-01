Stiri pe aceeasi tema

Armata SUA analizeaza cantitatile de munitii folosite in razboiul lansat de Rusia contra Ucrainei pentru a se asigura ca Pentagonul calculeaza cu acuratete de ce arme ar avea nevoie in cazul unor eventuale conflicte sau operatiuni militare, a afirmat marti seful Statului major interarme, generalul…

Italia nu vrea sa provoace Rusia sa escaladeze in razboiul impotriva Ucrainei, așa ca nu susține ideea de a oferi asistența militara fara nicio condiție, a declarat ministrul italian de Externe Antonio Tajani, la intalnirea cu colegii sai din NATO de la București, scrie Bloomberg.

La aproximativ noua luni de cand Rusia a lansat invazia Ucrainei, dupa ce a pierdut jumatate din tancurile principale de lupta (MBT), conform unor date ale Departamentului Apararii al SUA, fosta Armata Roșie este nevoita sa ia masuri radicale.

Rusia a „esuat" pe toate fronturile in razboiul sau impotriva Ucrainei si s-a angajat intr-o „campanie de teroare" care vizeaza populatia civila, a declarat miercuri seful de stat major al SUA, generalul Mark Milley, denuntand „crimele de razboi".

Presedintele sud-coreean Yoon Suk-yeol a declarat vineri ca Seulul nu a furnizat niciun fel de arme letale Ucrainei, dupa ce presedintele rus Vladimir Putin a afirmat ca o astfel de decizie ar distruge relatiile bilaterale intre tarile lor, informeaza Reuters.

Neincrederea unor țari fața de informațiile Moscovei cu privire la "bomba murdara" a Ucrainei nu inseamna ca o astfel de amenințare nu exista, a declarat astazi jurnaliștilor Dmitri Peskov, secretarul de presa al președintelui Federației Ruse.

UE nu are cadrul legal pentru a declara un stat terț, in acest caz Rusia, un stat terorist, a declarat comisarul UE pentru afaceri interne, Ylva Johansson, in timpul unei dezbateri in plen din Parlamentul European de marți seara, titreaza presa maghiara.

NATO este deja o parte "de facto" a conflictului, dar acest lucru nu va influența obiectivele Rusiei, a declarat Peskov. Peskov a spus ca "operațiunea" militara va continua și va fi dusa la bun sfarșit, deși ajutorul occidental acordat Ucrainei a facut acest lucru mai dificil, informeaza anews.com.tr.