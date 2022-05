Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, spune ca cetațeni ucraineni au fost „trimiși in Rusia impotriva voinței lor”, confirmand, astfel, informații transmise anterior de autoritațile ucrainene.

- Departamentul american al Apararii a "vazut indicii" ca rușii duc ucraineni in Rusia "impotriva voinței lor", a declarat luni, 9 mai, purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, in timpul unui briefing de presa, potrivit CNN.Intrebat despre afirmațiile guvernului de la Kiev potrivit carora 1,2…

- Departamentul american al Apararii a vorbit despre nivelul de implicare pe care l-a avut SUA cu privire la furnizarea informațiilor care ar fi putut sa ajute Ucraina in razboiul izbucnit la inițiativa Rusiei. Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby a fost intrebat daca a dezvaluit secrete care…

- Primele incarcaturi din noua transa de ajutor militar american pentru Ucraina au ajuns deja la frontierele tarii pentru a fi predate armatei ucrainene, a indicat luni Pentagonul, informeaza Agerpres , care preia AFP. La sfarsitul saptamanii trecute, „patru zboruri au sosit din Statele Unite in regiune,…

- Razboi in Ucraina, ziua 34. Rusii bombardeaza fara oprire. Cel putin 5.000 de persoane au fost ucise la Mariupol, in sud-estul Ucrainei, de la inceputul invaziei ruse, a declarat luni pentru AFP o consiliera a presedintiei ucrainene.

- Ambasada Rusiei in SUA a anuntat, intr-un comunicat, ca nu este adevarat ca ucraineni sunt dusi pe teritoriul Rusiei impotriva vointei lor, informeaza bbc.com. Ambasada a precizat ca Rusia are doar puncte de verificare pentru a evita "operatiunile de diversiune" ale armatei ucrainene si a le permite…

- Guvernul Poloniei a anuntat disponibilitatea de a oferi Ucrainei, prin intermediul Statelor Unite, avioane de vanatoare de tip MIG-29, urmand sa primeasca in schimb avioane americane cu dotari similare. „Autoritatile Republicii Polonia, dupa consultari intre presedinte si Guvern, sunt pregatite sa trimita…

- Rusia recruteaza mercenari sirieni cu experienta in razboiul de gherila urbana pentru a lupta in Ucraina, a confirmat luni un purtator de cuvant al Pentagonului, transmite AFP. ‘Credem ca informatiile conform carora (rusii) recruteaza luptatori sirieni pentru a-si consolida fortele in Ucraina sunt adevarate’,…