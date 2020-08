Pentagonul acuză Beijingul de acte "destabilizatoare" în Marea Chinei Testarea recenta de catre China a rachetelor care pot lovi nave ori baze militare americane din zona Marii Chinei de Sud contribuie la destabilizarea unei regiuni în care mai multe țari lupta pentru suveranitatea insulelor considerate strategice, a declarat joi Pentagonul, potrivit AFP.

Efectuarea de exerciții militare în Marea Chinei de Sud "are efectul opus în calmarea tensiunilor și menținerea stabilitații. Acțiunile Chinei, inclusiv testarea cu rachete, destabilizeaza și mai mult Marea Chinei de Sud", susține Pentagonul.

Departamentul Apararii SUA face referire… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

