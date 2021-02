Pentagonul a amânat promovarea unor femei general de teama reacției lui Trump Promovarile a doua femei cu gradul de general în armata Statelor Unite au fost amânate de oficialii Pentagonului pâna dupa alegerile prezidențiale de anul trecut din cauza &"turbulențelor&" pe care le-ar fi putut provoca administrația Trump, relateaza CNN.



Generalul Mark Milley, seful statului major al armatei americane, și Mark Esper, secretarul american al apararii la momentul respectiv, și-au facut griji ca daca le vor menționa pe general-locotenentul Laura J. Richardson, comandatul Armatei a cincea, și pe generalul Jacqueline D. Ovost, aflata în fruntea Comandamentului… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

