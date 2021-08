Treisprezece militari americani au murit si alti 18 au fost raniti in atentatele sinucigase de joi din apropierea aeroportului din Kabul, potrivit unui nou bilant al Pentagonului, relateaza AFP. "Un al treisprezecelea soldat american a murit in urma ranilor suferite in atentatul de la poarta Abbey", a declarat purtatorul de cuvant al comandamentului central al armatei americane, Bill Urban. "Numarul ranitilor este acum de 18", a adaugat el, in contextul in care precedentul bilant anuntat de Pentagon era de 12 morti si 15 raniti. Presedintele Joe Biden a spus joi, in cadrul unei conferinte de presa,…