- Personalul și pacienții celui mai mare spital din Mariupol, orasul-port de la Marea Azov asediat de trupele ruse de la 1 martie, au fost luați ostatici de catre trupele ruse, conform viceprimarului Serghei Orlov, citat de BBC . „Am primit informații ca armata rusa a capturat cel mai mare spital al…

- Trupele de ocupatie ruse pregatesc din nou un plan pentru debarcarea fortelor de asalt amfibie pe teritoriul Odesei si in regiunea Odesa, a declarat Serghei Bratciuk, purtatorul de cuvant al administratiei militare Odesa.

- Pompierii au salvat locuitorii dintr-un incendiu care a izbucnit intr-o cladire duminica din Cernihiv, la aproximativ 150 km nord-est de Kiev, dupa bombardamentele puternice rusești. Un videoclip incarcat pe rețelele sociale de Serviciul de Stat de Urgența al Ucrainei duminica arata echipaje care lupta…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca Rusia se pregateste sa bombardeze Odesa, oras-port de importanta strategica pentru Ucraina, situat pe coastele Marii Negre. „Rusii obisnuiau sa vina la Odesa si ei au fost primiti doar cu caldura si generozitate – si acum ce se intampla? Artilerie…

- Trupele ruse au deschis, sambata, focul asupra civililor aflati pe strada și au lovit cel puțin un civil la Novopskov regiunea Luhansk, a transmis șeful administrației regionale Sergiy Haidai, potrivit CNN. Autoritațile din Ucraina ii acuza pe ruși ca au deschis focul asupra civililor. Potrivit unor…

- O saptamana de la razboiul declanșat de Rusia impotriva Ucrainei. Armata rusa a continuat bombardamentele in Kiev și alte orașe ucrainene. In urma exploziilor, au fost raportate mai multe victime in randul civililor. Trupele lui Putin au intrat in Herson. Potrivit autoritaților din Ucraina, orașele…

- Razboi in Ucraina, ziua a treia. Asaltul rușilor continua asupra Kievului. Fiecare minut de rezistența este o victorie Ziua a treia a invaziei Ucrainei. Rusia continua atacurile, pe mai multe fronturi. Kievul a fost atacat inca de vineri dimineața și ofensiva a continuat și in noaptea de vineri spre…

- Talibanii aflati la guvernare in Afganistan fac apel la dialog in Ucraina si cer celor doua parti implicate, Rusia si Ucraina, sa rezolve conflictul pe cale pasnica. Intr-un comunicat postat de purtatorul de cuvant al Ministerului afgan de Externe, Abdul Qahar Balkhi, talibanii le cer celor doua parti…