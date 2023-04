Pentagon Leaks. Ce se ştie despre Jack Teixeira și cum au ajuns documentele pe internet Jack Teixeira, in varsta de 21 de ani, suspect in cazul scandalului scurgerilor de informatii secrete din SUA, a fost arestat joi urmand sa compara vineri in fata unui tribunal din Boston, Massachussetts. Departamentul de Justitie nu a precizat ce acuzatii i se vor aduce tanarului care a pus pe jar comunitatea de informații, desi acestea vor implica probabil acuzatii penale pentru pastrarea si transmiterea cu buna stiinta de informatii privind apararea nationala. Brandon Van Grack, un fost procuror de securitate nationala din cadrul Departamentului de Justitie, care lucreaza in prezent in cadrul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

