Pariul Andreei Esca cu potrențialul turistic al locului unde a copilarit, de la Porumbacu de Sus, județul Sibiu, transformat in moșie agroturistica, a fost unul profitabil. Pensiunea sa i-a adus venituri bune vedetei in precedentul an fiscal. Inaugurat in perioada relaxarii restricțiilor sanitare, minicomplexul de case rustice pe care știrista le-a relocat pe terenul moștenit de la bunicii sai, nu au dus lipsa de clienți fiind ocupate pe tot parcursul lui 2021 (prețul mediu pentru o noapte de cazare fiind de 700 lei). Este vorba de cinci case specific zonei (Casa Floarea Veții, Casa Berbec, Casa…