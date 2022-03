Duminica, la ora 18.28, ISU Timiș a fost anunțat despre producerea unui incendiu la o casa și garajul acesteia, in Lugoj, pe strada Bocșei. S-a dispus alertarea Detașamentului de Pompieri Lugoj și trimiterea la locul intervenției a urmatoarelor forțe și mijloace: o autospeciala de prima intervenție și comanda A350, doua autospeciale cu apa și spuma ... The post Pensionar mort la Lugoj dupa ce casa i-a luat foc/Foto appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .