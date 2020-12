Pensiile au parte de modificãri începând cu noul an MODIFICARI… Veste importanta pentru toti pensionarii. Legea 127/2019, noua lege a pensiilor, aduce modificari semnificative, inclusiv modul de calcul al acestora. Mai mult, noua lege prevede ca, incepand cu noul an, sa existe doua tipuri de pensii. Astfel, de la 1 ianuarie 2021, vor exista doua feluri de pensii minime, cea clasica si pensia minima Articolul Pensiile au parte de modificari incepand cu noul an apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

