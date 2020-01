Pensii private: Pilonul II a avut in 2019 cel mai bun randament din ultimii 9 ani Cele 7 fonduri de pensii private obligatorii (Pilonul II) au realizat in 2019 un randament mediu de 11,8%, cea mai buna performanta din ultimii 9 ani, pe fondul recuperarii deprecierilor cauzate de efectele OUG 114/2018 in economie si pe pietele financiare, precum si evolutiilor peste asteptari ale Bursei de Valori de la Bucuresti.



"Randamentul total realizat de toate fondurile de Pilon II de la start (20 mai 2008) si pana la finele anului 2019 a fost de 154%, adica un randament mediu anualizat de 8,35% pentru toata perioada de functionare a Pilonului II.



