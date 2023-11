Stiri pe aceeasi tema

- Au fost discuții, in prima zi a acestei saptamani, in cadrul Coaliției de guvernare. Iar la finalul ședinței, premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD, a anunțat – luni seara – ca Legea pensiilor „intra in linie dreapta” in Parlament, fiind susținuta de intreaga Coaliție. „Toate aspectele legate de…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a anunțat, luni seara, ca "toate elementele legate de finanțarea masurilor din noua lege a pensiilor au fost clarificate". Declarația a fost facuta la finalul ședinței coaliției de guvernare.

- Ce categorie de pensionari va primi cu peste 80% in plus la majorarea pensiilor. Anunțul ministrului Muncii De anul viitor, unii dintre pensionari vor avea pensia marita și cu 87%, iar ministrul Muncii susține ca nicio pensie nu va scadea, relateaza alba24.ro. Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu,…

- Guvernul a adoptat legea pensiilor. Anunțul a fost facut de premierul țarii, Marcel Ciolacu prin intermediul unei postari pe Facebook. ”Legea pensiilor a fost adoptata! Nu exista ”nu vreau” sau ”nu pot” atunci cand vine vorba de pensionari. Acest Guvern le va face dreptate!”, a scris Marcel Ciolacu…

- Guvernul a finalizat noua Lege a Pensiilor, care va intra in ședința coaliției. Legea a fost deja trimisa și la Comisia Europeana, iar șansele pentru a primi ”unda verde” sunt foarte mari, tocmai de aceea Guvernul iși face planuri și ar vrea sa o treaca de Parlament pana pe 20 noiembrie, urmand ca prima…

- Noua lege a pensiilor va intra in vigoare de la 1 ianuarie 2024, data de la care toate pensiile se maresc cu 13,8%, conform legii, a declarat sambata premierul Marcel Ciolacu, la Targul INDAGRA. "La 1 ianuarie, pensiile toate se maresc cu 13,8%, conform legii. Noua lege a pensiilor va intra in vigoare…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a anunțat cu cat ar putea crește pensiile romanilor anul viitor, insa a precizat ca raspunsul final va fi dat de coalitia de guvernare. „Sunt bani pentru cresterea pensiilor, vor fi majorate cu minim 16 miliarde de lei. (…) In procente inseamna ca am luat in calcul…

- Simona Bucura-Oprescu a subliniat importanța finalizarii noii legi a pensiilor in timp util. Aceasta a explicat ca, daca toate demersurile legislative vor fi finalizate și legea va intra in vigoare la inceputul anului 2024, pensionarii vor beneficia de majorari conform prevederilor noii legi.„Vom avea…