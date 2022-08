Pensia pilon 2 - ce ar trebui sa stie angajatii? In prezent, pentru fiecare angajat, companiile retin din salariul brut o contributie la pensie de 25% pe care o vireaza la buget. Statul este responsabil apoi cu virarea unui procent de 3,75% la fondul de pensii -pilon 2 la care salariatul este participant. Ca mentiune, pilonul I reprezinta sistemul public de pensii in timp ce pilonul II este sistemul fondurilor de pensii administrate privat, cunoscut si sub denumirea de pensii private obligatorii. Unde poti verifica la ce fond de pensii esti inregistrat? Linkul pus la dispozitie de catre ASF este: Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

