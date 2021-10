Peliculă de combustibil pe o lungime de 15 kilometri, pe Dunăre O cantitate importanta de combustibil a ajuns in apele Dunarii, sambata. La cateva ore de la incident, pete negre, de mici dimensiuni, sunt pe luciul apei, din mal in mal, pe o lungime de 15 kilometri. Reprezentanti ai institutiilor abilitate au prelevat probe pentru a determina, in urma analizelor de laborator, despre ce substanta este vorba. Primele date arata ca poluarea ar fi fost cauzata de scurgeri de combustibil de la o barja, potrivit Stiripesurse.ro. Pata de combustibil a fost anuntata initial autoritatilor in zona Silistra Initial pata de combustibil a fost anuntata autoritatilor in… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

