- Duminica, romano-catolicii sarbatoresc Rusaliile, iar sambata va avea loc cel mai mare eveniment al creștinilor catolici pelerinajul anual de la Șumuleu Ciuc, inchinat Fecioarei Maria si considerat cel mai mare de acest fel din Europa Centrala si de Est. Sute de mii de oameni din toate colțurile lumii…

- Hungarian president Novak Katalin to take part in Catholic Pentecost pilgrimage in Sumuleu Ciuc. The president of Hungary, Novak Katalin, will participate on Saturday in the Catholic Pentecost pilgrimage in Sumuleu Ciuc, central Harghita county, dedicated to the Virgin Mary and considered the largest…

- Presedinta Ungariei, Katalin Novak, va participa, sambata, la pelerinajul de Rusaliile Catolice, de la Sumuleu Ciuc, inchinat Fecioarei Maria si considerat cel mai mare de acest fel din Europa Centrala si de Est.

- Obiectivele turistice din Harghita sunt luate cu asalt de turistii care vin sa vada natura, din Romania. Peisajele de poveste si lanurile de narcise proaspat inflorite au fost principalele atractii. In localitatea Lupeni, am surprins acest autobuz decapotat, cu etaj, plin cu turiști, in timp ce se indrepta…

- Cea mai mare statuie a lui Isus din Europa de Est este denumita Inima lui Isus și se afla in județul Harghita. Aceasta informație este transmisa, pe internet, in cinstea Sarbatorilor Pascale, de Csaba Borboly, președintele Consiliului Județean Harghita. El este și președintele Organizatiei Teritoriale…

- Romania are o mulțime de locuri speciale și cu o mare incarcatura divina, iar Manastirea Hadambu este una dintre ele. Acolo se afla icoana facatoare de minuni, din care Maica Domnului varsa lacrimi și mir. Iata unde se afla și ce istorie are.