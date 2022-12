Pelerinaj de Sfântul Nicolae. Unde se află moaștele făcătoare de minuni Credincioșii merg in aceste zile in pelerinaj de Sfantul Nicolae, la moaștele Sfantului. Unde se afla moaștele facatoare de minuni in București și in lume! Credincioșii din toata țara au venit inca de duminica la Biserica Sfantul Gheorghe din București, cu ocazia pelerinajului de Sfantul Nicolae. La aceasta biserica, alaturi de racla cu mana Sfantului Nicolae, este expus și braul Maicii Domnului, adus tocmai din Grecia. Și braul Maicii Domnului și mana dreapta a Sfantului Nicolae se vor afla in Biserica Sfantul Gheorghe Nou, pana miercuri pe 7 decembrie, la orele 22. Potrivit tradiției Bisericii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

