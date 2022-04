Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca aceasta primavara a inceput cu „rachete de Dragobete”, de 1 martie, de „Marțișor”, lumea inca mai pastreaza obiceiul de a darui simbolul „plecarii iernii și venirii primaverii”. In centrul Timișoarei gasiți marțișoare... mai puține ca in anii trecuți, dar tot mai calitative și de bun gust.…

- Abonații Colterm arondați strazilor Nicolae Labiș, Calin Nemeș, Cornel Grofșoreanu și Al. Odobescu nu vor avea caldura, luni, 21 februarie, intre orele 8 și 16, Intreruperea este cauzata de trecerea la noua rețea reabilitata realizata in cadrul proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de…

- Protest in centrul Timișoarei. Un barbat amenința ca se sinucide. Nemulțumit de faptul ca nu reușește sa iși faca o carte de identitate, un barbat din Timișoara a decis sa protesteze, chiar in apropierea cladirii care gazduiește Direcția de Evidența a Persoanelor.

- De joi, in cadrul ambulatoriului de specialitate Recuperare, Medicina Fizica și Balneologie situat pe strada Intrarea Doinei nr. 2, aparținand Spitalului Municipal, a devenit operațional Centrul de recoltare COVID-19 prin metoda RT-PCR. Acesta se adreseaza tuturor celor care prezinta simptomatologie…

- Sambata, 22 ianuarie 2022, la sediul Mitropoliei Banatului din Timișoara a avut loc un eveniment deosebit de cultura romaneasca și spiritualitate ortodoxa: lansarea volumului omagial „Arhierie și filantropie. Inaltpreasfințitul Parinte Mitropolit IOAN SELEJAN la 7 decenii de viața”. Volumul a aparut…

- Lugojul va beneficia de o minicentura de ocolire, realizata din drumuri locale, intre comunele periurbane, pe modelul Timișoarei, a anunțat președintele CJ Timiș, Alin Nica. ”Originalul” de la Timișoara continua și vor fi preluate de instituție in administrare pentru reparații noi drumuri comunale,…

- Un adolescent a fost injughiat miercuri pe o strada aflata in apropiere de centrul orasului Timisoara, dupa ce s-a certat cu un baiat, iar o a treia persoana, o fata, a intervenit si l-a atacat. Politistii ii cauta acum pe cei doi agresori. Miercuri dimineata, in zona Pietei 700 din Timisoara, in apropiere…