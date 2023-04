Pelerinaj de Florii, în București. Sute de oameni au luat parte la procesiune Preoti, monahi, seminaristi si credinciosi din Capitala si din judetul Ilfov au participat, sambata, la Pelerinajul de Florii, organizat de Patriarhia Romana si Arhiepiscopia Bucurestilor, in ajunul marii sarbatori a Intrarii Domnului in Ierusalim. Pelerinaj de Florii in București. La Manastirea Radu Voda, fiecare credincios a primit ramuri de salcie sfintite, pe care le va duce acasa pentru a-i proteja de boli si necazuri. Pelerinajul de Florii din Capitala s-a desfasurat pe urmatorul traseu: Bd. Marasesti – bd. Dimitrie Cantemir – str. Bibescu Voda – Calea Serban Voda – Catedrala Metropolitana… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

