Pele face apel la Putin să oprească războiul Dupa ce și alți sportivi sau artiști și-au exprimat parerea, ba chiar au facut apel, ca Vladimir Putin ar trebui sa opreasca razboiul din Ucraina, acum intervine și Edson Arantes do Nascimento, adica Pele. Renumitul fotbalist profesionist brazilian, considerat a fi cel mai mare jucator din toate timpurile, ii transmite liderului de la Kremlin printr-un mesaj pe Instagram, sa opreasca invazia. Pele, care s-a intalnit cu Putin in 2017 la Moscova, in cadrul Cupei Confederației, l-a indemnat pe liderul rus sa puna capat razboiului și sa se retraga din Ucraina: „Vreau sa folosesc meciul de astazi ca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

