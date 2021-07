Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a votat la Touquet, duminica, in al doilea tur al alegerilor locale si regionale din Franta, care ar putea modifica balanta in vederea alegerilor prezidentiale in alegerile prezidentiale din 2022, arata News.ro. Partidul La Republique En Marche (LREM) a…

- Juriul national pentru alegeri (JNE), autoritatea electorala responsabila cu examinarea litigiilor in Peru, si-a reluat sambata lucrarile pentru a stabili cine este castigatorul alegerilor prezidentiale, dupa numirea unui nou membru in urma unei demisii, noteaza AFP. Judecatorul Victor Raul Rodriguez…

- Candidatul moderat din cursa pentru președinția Iranului, Abdolnasser Hemmati, și-a felicitat sâmbata rivalul Ebrahim Raisi, un judecator adept al liniei conservatoare stricte, pentru câștigarea alegerilor, anunța presa iraniana, citata de Reuters, deși ministrul de interne a declarat ca…

- Turul al doilea al alegerilor prezidentiale din Peru dintre Keiko Fujimori si Pedro Castillo a fost un "proces electoral pozitiv" in care nu au fost identificate "nereguli grave", a declarat vineri misiunea de observare electorala din Organizatiei Statelor Americane (OSA), noteaza AFP. …

- Candidata dreptei populiste, Keiko Fujimori, conduce in urma primelor rezultate partiale oficiale ale alegerilor prezidentiale din Peru, cu 52,9% din voturi, contra celor 47,09% in favoarea contracandidatului sau, reprezentantul stangii radicale Pedro Castillo, a anuntat organismul electoral al acestei…

- Președintele Consiliului Național al Partidului Social Democrat, Vasile Dincu, a vorbit, in premiera, despre alegerile prezidențiale din 2024 și despre candidatul PSD.In privința scenariului privind desemnarea lui Mircea Geoana drept candidat al PSD la alegerile prezidențiale din 2024, Vasile Dincu…

- Autoritatea de supervizare a alegerilor din Iran a aprobat candidatura ultraconservatorului Ebrahim Raisi la alegerile prezidențiale de luna viitoare și a descalificat mai mulți rivali de-ai sai, printre care și cea a fostului președinte Mahmud Ahmadinejad, anunța Reuters.Mutarea va crește probabil…

- Mircea Geoana ar putea fi candidatul PSD la alegerile prezidențiale din 2024. Social-democrații iși doresc cu ardoare sa caștige scrutinul, de aceea liderii PSD nu exclud o candidatura a secretarului general adjunct al NATO. Marcel Ciolacu spune ca PSD va organiza alegeri interne pentru a stabili cine…