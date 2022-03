Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Aiud, condamnat la inchisoare și urmarit internațional, a fost prins in Vama Borș. Cat va sta dupa gratii Un barbat din Aiud, condamnat la inchisoare pentru furt, a fost prins in Vama Borș. Acesta are de stat 3,7 ani dupa gratii. Era dat in urmarire internaționala. Potrivit IPJ Bihor,…

- Omul de afaceri Ioan Neculaie, dat in urmarire dupa ce a fost condamnat definitiv la 2 ani si 6 luni de inchisoare cu executare, pentru savarsirea unei infractiuni la regimul armelor si munitiilor, a fost prins in Grecia.

- Un șef al mafiei italiene a fost prins dupa 20 de ani. Oamenii legii l-au prins, dupa ce a fost vazut pe Google Street View. Gioacchino Gammino fusese condamnat la inchisoare pe viața pentru crima și timp de 20 de ani polițiștii nu l-au putut gasi. Iata ca, spre ghinionul sau, a fost vazut acolo unde…

- Un barbat condamnat la inchisoare cu executare a ajuns intr-un final dupa gratii. Reușise inițial sa scape din custodia poliției inainte de Craciun, de pe aeroportul din Cluj-Napoca. A fost prins luni in apropierea sediului IPJ Timiș, pe bulevardul Take Ionescu din Timișoara.

- Un roman care a fost arestat, dupa ce a dat doua spargeri in Sint-Genesius-Rode a fost condamnat la 50 de luni de inchisoare de catre instanța penala din Bruxelles. Barbatul fusese condamnat de 16 ori in ultimii ani pentru fapte similare, in Italia.

- Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu, a fost condamnat la 8 luni de inchisoare cu suspendare, dupa ce a fost prins conducand sub influența substanțelor interzise. Fiul cel mic al lui Ilie Dumitrescu, Toto, a fost oprit in trafic, pe Bulevardul Carol I, fiind testat cu aparatul Drugtest. Tanarul actor, in…

- Pe numele politistului fugar, in varsta de 46 de ani, fusese emis un mandat european de arestare, dupa ce a fost condamnat la 6 ani de inchisoare.El este acuzat de luare de mita si trafic de influenta. Barbatul a fost incarcerat in Germania pe 1 decembrie, iar acum se fac formalitati pentru a fi adus…