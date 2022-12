Stiri pe aceeasi tema

- Doi politisti din Pitesti, cercetati pentru luare de mita, au fost condamnati definitiv la inchisoare cu suspendare si munca in folosul comunitatii, a anuntat, miercuri, Directia Generala Anticoruptie (DGA).

- Selecționata de fotbal juniori U20 a Romaniei va disputa, luna aceasta, doua meciuri de pregatire, cu Italia și Polonia. Ambele meciuri se vor juca la Arad și vor fi in transmise in direct la Digi Sport, informeaza Federatia Romana de Fotbal.17 noiembrie, Arad: Romania U20 - Italia U20, ora 21.00 21…

- Naționala U20, antrenata de Daniel Pancu, s-a reunit la Arad, duminica, in vederea meciurilor amicale cu Italia U20 și Polonia U20, ambele programate in urmatoarele zile. Pe 17 noiembrie, de la ora 21:00, reprezentativa U20 intalnește naționala similara a Italiei, pentru ca patru zile mai tarziu „tricolorii”…

- Un tanar din Maramureș, acuzat ca, baut fiind, a condus prin centrul orașului Baia-Mare un BMW, iar cand polițiștii au vrut sa il opreasca a gonit cu 160 km/h, a fost condamnat. Sentința nu este definitiva.

- Un tanar de 19 ani a fost condamnat la inchisoare cu suspendare in Turda dupa ce, probabil drogat, și-a luat la bataie bunica, reproșandu-i ca din cauza ei nu mai are prietena, i-a furat banii din portmoneu, a spart lucruri prin casa și și-a inchis trei ore bunica in locuința. I s-a facut dosar penal…

- Pana pe 7 octombrie, naționala de juniori U15 a Romaniei efectueaza o acțiune de pregatire in care va avea și doua meciuri amicale, impotriva Republicii Moldova, pe stadionul Municipal din Vaslui. Acestea vor fi primele meciuri internaționale disputate de noua naționala U15, cea mai tanara reprezentativa…

- Averse și descarcari electrice in municipiu și județ. Meteorologii au emis un cod de avertizare valabil cel puțin pana la ora 17:00, fiind inclus atat municipiul cat și mai multe localitați. Potrivit ANM aversele și descarcarile electrice sunt insoțite de intensificari ale vantului și posibil grindina.

- Brașovul va avea o noua creșa , moderna și prietenoasa cu mediul. Ministerul Dezvoltarii , Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA) a semnat inca 30 de contracte de finanțare, prin PNRR, pentru construcția de creșe. Una dintre aceste creșe va fi construita in Brașov. Aici va fi amenajata o creșa…