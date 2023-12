Stiri pe aceeasi tema

- Fostul șef al ANAF Șerban Pop, condamnat in prima instanța la 13 ani de inchisoare pentru luare de mita, scapa de pedeapsa deoarece faptele s-au prescris. Magistrații de la Inalta Curte au dispus, marți, incetarea procesului penal. Șerban Pop a fost acuzat de DNA ca in cursul anului 2008, a pretins…

- Un barbat de 51 de ani a fost arestat preventiv dupa ce, timp de sapte ani, ar fi violat-o pe fiica partenerei sale, in varsta de 25 de ani, profitand de faptul ca aceasta era in imposibilitate de a se apara si de a-si exprima vointa, din cauza unor afectiuni medicale grave. Ancheta politistilor din…

- In timp ce majoritatea romanilor se plang de pensii prea mici, exista și persoane in Romania care incaseaza lunar sume incredibil de mari. Cea mai mare pensie bruta este de 95.423 de lei, in timp ce a doua ajunge la 71.147 de lei. Romania continua sa fie o țara extremelor in condițiile unor discrepanțe…

- Fostul fotbalist Danut Lupu, condamnat definitiv la 7 luni si 10 zile de inchisoare cu executare dupa ce a fost prins de doua ori conducand fara permis, a revenit duminica in Romania. Danuț Lupu a revenit din Dubai și a fost așteptat pe aeroportul din Otopeni de polițiști. Fostul fotbalist a fost incatușat…

- Un sofer din judetul Suceava a fost prins de poliție conducand un autoturism in timp ce avea peste 1,8 mg/l alcool pur in aerul expirat, adica aproximativ 3,6 la mie alcool in sange. El a fost dus la spital pentru prelevarea de probe biologice. Barbatul, in varsta de 52 de ani, din comuna Fundu Moldovei,…

