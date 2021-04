Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Filipine, in varsta de 28 de ani, a murit dupa ce ar fi fost forțat de poliția locala sa faca 300 de genuflexiuni, ca pedeapsa pentru incalcarea restricțiilor anti Covid, spune familia lui.

- Un barbat din Filipine, in varsta de 28 de ani, a murit dupa ce ar fi fost forțat de polițiști sa execute 300 de genuflexiuni. Acesta a fost pedepsit in acest mod pentru ca a incalcat restricțiile de circulație impotriva noului coronavirus, a povestit familia sa, potrivit The Guardian. Primarul orasului…

- Un tanar din Constanța a ieșit marți seara la geam și le-a transmis un mesaj disperat protestatarilor impotriva restricțiilor, care marșaluiau pe strazi:„A murit tata acum doua zile de Covid și voi protestați? Sa va fie rușine! Oamenii aia la Infecțioase, acolo, se lupta pentru noi și voi? Sunteți niște…

- Spitalul Municipal Aiud, un ajutor important in lupta impotriva COVID-19. Oana Badea ”Am obosit, dar mai este puțin pana la ieșirea din pandemie” Marți, 16.03.2021, primarul orașului Aiud, Adriana Oana Badea, ne-a explicat care este situația cu evoluția pandemiei in municipiu și cum reușește administrația…

- Clujenii vor protesta astazi în Piața Unirii pentru decizia instantei de a nu redeschide ancheta în dosarul „10 august". Oamenii vor ieși în strada începând cu ora 18:00, iar protestul va fi unul pașnic, au anunțat organizatorii…

- Un nou tratament care lupta impotriva Covid-19 a fost descoperit de cercetatorii israelieni. In ce consta acesta și cați bolnavi s-au tratat deja cu el. Nou tratament anti-Covid, descoperit Oamenii de știința din Israel susțin ca au descoperit un nou tratament care lupta impotriva virusului SARS-CoV-2.…

- Dupa ce 23 de pacienți in varsta au murit in Norvegia dupa imunizarea cu vaccinul antiCovid produs de Pfizer-BioNTech, țara a lansat o ancheta detaliata, relateaza The Guardian și Business Insider, citate de Digi 24. Reacțiile adverse la vaccin ar fi putut contribui la moartea unor pacienți mai in varsta…