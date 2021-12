Pedeapsa cu moartea: American de 79 de ani, ultimul condamnat executat în 2021 în Statele Unite Un american în vârsta de 79 de ani a primit joi o injecție letala în statul Oklahoma, devenind ultimul deținut condamnat la moarte executat în 2021 în Statele Unite, unde pedeapsa cu moartea continua sa nu mai fie folosita, scrie AFP.



Bigler Stouffer a fost executat &"fara complicații&" la penitenciarul McAlester din centrul Statelor Unite, a declarat purtatorul de cuvânt al penitenciarelor de stat, Justin Wolf.



Moartea sa duce la unsprezece numarul execuțiilor efectuate în Statele Unite în acest an, cel mai mic din ultimele decenii,…

Sursa articol: hotnews.ro

