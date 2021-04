Stiri pe aceeasi tema

- Deși ieri leul a avut o mica stabilitate in raport cu moneda eruopeana, deprecierea monedei naționale ar trebui sa ingrijoreze atat guvernul, cat și BNR. Premierul Florin Cițu declara ca nu este ingrijorat de acest aspect, cel puțin pentru moment. Vom vedea astazi daca leu va reveni sau va pierde teren,…

- Leul moldovenesc s-a mai devalorizat puțin in raport cu dolarul, dar s-a apreciat fața de euro. Astfel, timp de o zi el a mai cedat dolarului american peste un ban, ciștigind de la moneda unica europeana aproape șase bani, transmite Noi.md. Banca Nationala a Moldovei a stabilit pentru ziua de 30 martie…

- Leul, record negativ in raport cu moneda europeana. Un euro a fost cotat azi de BNR la 4 lei si 89 de bani. La bancile comerciale, un euro ajunge sa coste si 5 lei. Deprecierea leului ar putea continua. Analistii economici se asteapta ca euro sa fie cotat la 4 lei si 95 de bani. The post Leul, record…

- CHIȘINAU, 9 mart – Sputnik. Banca Naționala a Moldovei anunța pentru mați un curs de referința de 20,99 lei pentru un euro. Asta este cu 16 bani mai puțin decat cel pe care BNM l-a anunțat pentru luni: 21,15. Este de precizat ca acesta a fost și cursul de luni a monede euro la casele de schimb valutar.…

- CHIȘINAU, 11 feb – Sputnik. La cursul Bancii Naționale a Moldovei (BNM) pentru joi, 11 februarie, un dolar american echivaleaza cu 17,53 lei, un euro – cu 21,25 lei, o hrivna ucraineana – cu 63,13 bani, un leu romanesc – cu 4,36 lei moldovenești, o rubla ruseasca – cu 23,75 bani. © Screenshot…

- Tesla a investit 1,5 miliarde de dolari in bitcoin, o decizie care intervine la cateva zile dupa ce Elon Musk, CEO-ul producatorului de vehicule electrice, si-a modificat prezentarea pe Twitter cu mesajul #bitcoin, in contextul in care pretul bitcoin a crescut cu 50% de la inceputul anului, relateaza…

- CHIȘINAU, 14 ian - Sputnik. La cursul Bancii Naționale a Moldovei (BNM) pentru joi, 14 ianuarie, un dolar american este cotat cu 17,25 lei, un euro – cu 20,98 lei, o hrivna ucraineana – cu 61,68 bani, un leu romanesc – cu 4,30 lei moldovenești, o rubla ruseasca – cu 23,37 bani. © Screenshot /…

- Astazi Banca Naționala a Romaniei va emite un nou CURS BNR pentru 11 ianuarie 2021, pentru principalele valute, incepand cu ora 13:00. Romania este inca in criza, atat epidemiologica, dar cel mai grav, in criza economica. Deprecierea leului in fața monedei europene este un efect direct al actualei crize…