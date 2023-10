Pedagogul părinților care-și iubesc copiii La vreme de apunere a soarelui de praznuire peste cei doi sfinți Dimitrie, Evanghelia este mai actuala ca oricand. Cuvioșiți de Har, casnicii Domnului par a veni la noi, confrații de peste veacuri ai mai marelui sinagogii din Capernaum, Iair, pedagogul parinților care doresc a-și ajuta copiii in incercarile vieții, spre a ne arata cum […] Articolul Pedagogul parinților care-și iubesc copiii apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un lucru este cert, cei mici sunt ca niște nestemate și iți fac viața mult mai frumoasa și mai colorata. Fie ca ii duci la gradinița, iar pe drum ei se apuca sa iți vorbeasca despre cum ar adopta un dinozaur reprezinta doar unul dintre micile momente frumoase din viața oricarui parinte. Insa, nimic…

- Parinții elevilor de clasa pregatitoare de la Școala Gimnaziala nr. 11 din municipiul Brașov au declanșat o alerta cu privire la cazul de bullying la care sunt supuși copiii lor. Aceștia au anunțat ca nu ii vor mai duce la școala pana cand conducerea unitații nu va lua masuri ferme pentru a stopa violențele…

- Moncler iși consolideaza prezența in Romania și anunța finalizarea extinderii fabricii pe care o opereaza in Bacau. Astazi, compania a inaugurat o noua unitate de producție și o gradinița pentru copiii angajaților, in urma unei investiții de aproximativ 10 milioane de euro, in construcția cladirilor.…

- Asociația PHRONESIS din localitatea Goioasa a organizat, in perioada 22 mai–8 august 2023, proiectul „Phro Chef și Șah”, proiect finanțat prin programul Start ONG, lansat de Kaufland Romania și implementat de Asociația Act for Tomorrow care a constat in doua workshopuri prin care 42 de copii supradotați…

- La Parohia „ Sfantul Ierarh Vasile cel Mare” din municipiul Bacau, jandarmii au fost alaturi de copii cu activitați educative pentru o vacanța in siguranța. Copiii au fost informați prin activitați interactive despre teme de actualitate, adaptate varstei lor, precum siguranța in mediul online, prevenirea…

- Cei peste 100 de copii care petrec cateva zile la Școala de Vara de la Biserica” Sfinții Trei Ierarhi” din Bacau au primit astazi vizita jandarmilor bacauani. Copiii s-au bucurat de prezența jandarmilor, care le-au explicat, pe ințelesul lor, cum pot fi prevenite faptele antisociale și cum trebuie sa…

- In școli, elevii erau verificați daca respecta normele de igiena: unghii taiate si curate, mani spalate, etc. Copiii erau invațați de mici sa respecte regulile de igiena pentru a preveni imbolnavirile. Articolul Bacaul de altadata. Elevii sanitari apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei…

- In fiecare an, la data de 6 august, Biserica Romano-Catolica celebreaza Solemnitatea Schimbarii la Fața a Domnului. Conform Evangheliei pe care o ascultam in aceasta duminica (Mt 17,1b-9), Isus, luandu-i cu sine pe trei dintre discipolii sai, a urcat pe un munte inalt și, in timp ce se ruga, infațișarea…