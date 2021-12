Stiri pe aceeasi tema

- In aceste zile, premergatoaer Craciunului și Revelionului, s-au facut mai multe controale. Majoritatea au fost sub tutela ANPC-ului, iar inspectorii au gasti mai multe nereguli in lanțurile de magazine Kaufland și Lidl, dar și in magazinele celor de la Penny Selgros și Metro. In urma neregulilor gasitepreședintele…

- Andre surprinde publicul cu o super colaborare inainte de Sarbatori! Trupa lanseaza impreuna cu Iuliana Beregoi versiunea reinterpretata a hitului „Moșule, ce tanar ești” (Noapte de vis). Single-ul pastreaza celebrul refren ce a consacrat trupa fenomen și vine cu un sound și o producție fresh. „Moșule,…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta se va intruni marti pentru a prelungi starea de alerta. Vor fi de asemenea luate in discutie si unele masuri de relaxare pentru Craciun si Revelion.

- Obiceiuri și povești fermecatoare legate de Sarbatoarea Craciunului, cantece și jocuri banațene și colinde stravechi ai caror protagoniști sunt indragiți interpreți de folclor și tineri talentați sunt cateva momente oferite publicului de Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș in parc de Craciun…

- Dragi locuitori ai comunei Calinești, ne aflam in postul Craciunului si cu bucurie așteptam marea sarbatoare a Nasterii Pruncului Iisus. Haideți, cu totii, sa dam startul sarbatorii!!! “De aceea va invit, cu mic cu mare, duminica sa Colindam impreuna deoarece Vine Mos Nicolae cu daruri pentru toti copiii…

- In prag de sarbatori, Sebastian Iuga, un cunoscut si apreciat artist din Arad, a postat in urma cu aproximativ 24 de ore pe YouTube un colaj cu „Cele mai frumoase colinde romanești”: ”Pe strada din Viflaim” si ”Sfanta-i seara de Craciun”. ”Cea mai frumoasa sarbatoare a noastra este pe aproape! Noi v-am…

- Romania se afla pe un trend descendent al pandemiei de coronavirus, iar majoritatea județelor vor putea ieși din scenariul roșu pana de Craciun, potrivit unei prognoze facute de epidemiologul Octavian Jurma pe Facebook . Județul Sibiu va fi singurul unde situația epidemologica va fi mai dificila, iar…

- A inceput numaratoarea inversa pana la Craciun. Desi pare ca inca mai este mult timp pana atunci, este important sa incepi de acum pregatirile. Astfel, in perioada Craciunului vei fi mai linistit si nu vei mai acorda mult timp pregatirilor, bucurandu-te de clipe linistite in familie.Sa te…