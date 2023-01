Pe piața de ecommerce crește concurența, dar scad cumpărăturile Anul trecut a fost un atipic pentru piața de ecommerce, cu creșteri de 10-15%, mai mici decat in alți ani, consumatorii romani facand mai puține cumparaturi din impuls. In schimb, a crescut concurența, iar numarul de advertiseri este tot mai mare, arata o analiza realizata de agenția de marketing digital Limitless Agency. Potrivit analizei, printre motivele creșterilor relativ mici din ecommerce in 2022 se afla inflația ridicata, care i-a determinat pe consumatori sa fie mai chibzuiți, și creșterea numarului de reclame și advertiseri, care targeteaza aceleași audiențe “Inflația și-a spus cuvantul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

