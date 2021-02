Pe modelul parteneriatelor Toyota-Amazon și VW-Microsoft, Ford va colabora cu Google Alphabet Ford Motor Co se va folosi de software, inteligența artificiala și cloud computing oferite de Google Alphabet Inc pentru a dezvolta noi servicii pentru consumatori și pentru a moderniza operațiunile interne, au declarat companiile, scrie Reuters . Ca parte a unui parteneriat de șase ani, producatorul auto din Dearborn, Michigan, va incorpora sistemul de operare Android al gigantului tehnologic in vehiculele sale Ford și Lincoln incepand cu 2023. Ford va oferi clienților sai aplicații Google incorporate, inclusiv harta și tehnologia vocala și va implementa tehnologia de inteligența artificiala… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

