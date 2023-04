Prefectul Capitalei, Toni Grebla, a fost numit pe 28 martie 2023 in funcția de funcția de președinte al Autoritații Electorale Permanente (AEP), pentru un mandat de 8 ani, și deja in PSD a inceput o lupta acerba pentru inlocuitorul acestuia. Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului a votat marți, 28 martie 2023, pentru numirea actualului prefect al Capitalei, Toni Grebla, in funcția de președinte al Autoritații Electorale Permanente (AEP), pentru un mandat de 8 ani. Astfel, postul de prefect al Capitalei a fost vacantat și deja ministrul de Interne, Lucian Bode, a anunțat ca ”doamna…