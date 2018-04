Stiri pe aceeasi tema

- Gemenii Bob și Mike Bryan au caștigat la Miami al 37-lea titlu de Masters 1.000 din cariera. Finala Mastersului 1.000 de la Miami le-a revenit lui fraților Bryan, care au trecut de rușii Karen Khachanov și Andrey Rublev, scor 4-6, 7-6(5), 10-4. Gemenii Bryan au cate 39 de ani. Este cel mai important…

- Clubul francez de fotbal Paris Saint-Germain a intensificat contactele cu germanul Thomas Tuchel, fost antrenor la Dortmund si Mainz, pentru a-l inlocui pe spaniolul Unai Emery, relateaza L'Equipe, chiar daca gruparea pariziana a dezmintit oficial ca a inceput negocierile cu un alt antrenor.Tuchel…

- Nasser Al-Khelaifi, patronul lui Paris Saint-Germain, nu a digerat cu usurinta un nou sezon nereusit al formatiei sale in Liga Campionilor și vrea sa aduca un antrenor care sa obțina gloria europeana, Zinedine Zidane, scrie The Sun. Potrivit sursei citate, Unai Emery, actualul antrenor al liderului…

- HC Dobrogea Sud Constanța a caștigat finala Cupei Romaniei, 23-21, finala cu Poli Timișoara, dupa ce banațenii au condus doua treimi din meci. Weekend-ul de handbal de la Constanța s-a incheiat pe placul suporterilor din Sala Sporturilor de pe Litoral. HC Dobrogea a cucerit Cupa Romaniei in urma unei…

- Unai Emery, antrenorul lui PSG, a eșuat lamentabil doi ani la rand in "optimile" Ligii Campionilor. Nu mai poate continua. Qatarienii Parisului ar fi discutat in decembrie cu Antonio Conte, pe care l-au contactat din nou dupa eșecul in fața Madridului. Qatarienii au greșit inca din vara lui 2016. ...

- "Suntem extrem de dezamagiti. Am crezut mult inainte de meci. Am dominat prima repriza, am fi putut marca. Dar ei au inscris si apoi eliminarea lui Verratti a ucis meciul. Este foarte greu. Stim ca Real are experienta. Nu am facut ce trebuia pentru a castiga", a declarat Al-Khelaifi.El…

- Max Allegri, la Chelsea? Presa engleza a detonat bomba: Antonio Conte va pleca de la Chelsea la finalul sezonului! Roman Abramovici a fost nemultumit de modul in care italianul a gestionat situatia la club dupa castigarea campionatului. Abramovici il face vinovat și pentru pierderea lui Diego Costa,…