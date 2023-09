Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit INS, rata inflatiei in iulie 2023 a fost 9,4%.”Asta este un lucru foarte, foarte bun pentru Romania si pentru romani, mai ales ca suntem imntr-o perioada destul de grea pentru tara. Stim bine cum evolueaza deficitul bugetar si problemele care se creeaza in jurul acestui lucru. Suntem foarte…

- Ordonantele de urgenta privind reducerea cheltuielilor bugetare si masurile fiscale vor intra in vigoare doar dupa ce vor primi aprobare de la Bruxelles, unde vor fi prezentate in urmatoarele saptamani de catre oficialii romani. Astfel, ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, urmeaza sa mearga in vizita…

- Reducerea cheltuielilor publice nu trebuie privita ca o masura austera sau o restrictie asupra dezvoltarii, ci ca o strategie necesara pentru a asigura o crestere economica durabila si pentru a oferi oportunitati de dezvoltare, sustine ministrul Finantelor, Marcel Bolos.

- Premierul Marcel Ciolacu i-a cerut ministrului de Finanțe, Marcel Boloș, sa finalizeze rapid ordonanța reducere a cheltuielilor bugetare. Premierul a spus din nou astazi ca trebuie luate masuri extrem de dure pentru a reduce cheltuielile bugetare cat mai

- Premierul Marcel Ciolacu și ministrul Finanțelor, Marcel Boloș au anunțat un proiect care, la nivel declarativ deocamdata, ar trebui sa reprezinte una dintre cele mai importante reforme a administrației publice atat la nivel central cat și local. Decizia pentru aceste masuri vine in al 12-lea ceas,…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ce masuri va lua Guvernul pentru prețuri mai mici la alimente.„TVA zero nu se poate. Comisia Europeana nu accepta o astfel de varianta pentru niciun fel de produs. Cum nici o propunere sa nu mai platim curentul sau telefonul nu funcționeaza. Azi voi avea o discuție…

- Marcel Ciolacu, noul premier al Romaniei, nu se joaca. Ciolacu a anunțat, dupa ce sindicaliștii din Sanatate au amenințat cu proteste masive de la 1 iulie, ca a cerut ca șeful BNR și minstrul Finanțelor sa prezinte situația economica a Romaniei pentru a discuta despre creșteri salariale."Exista…