Pe cine a servit Marcel Ciolacu în pokerul moțiunilor? Romanii sunt siderați. Facturile la energie cresc, politicienii se cearta. Se parasc pe la hegemoni. Liderii celor patru partide importante se așeaza la masa de joc. In timp ce Iohannis iese din siesta și cheama in ceasul al 24-lea liderii USR-PLUS. Ca sa ce? Sa afle direct de la sursa, ca mai are o șansa? Sa renunțe la Cițu. Miniștrii progresiști l-au parasit. Au demisionat din guvern. Ce urmeaza?De cateva zile e balci totat. Useriștii acuza peneliștii. Peneliștii zic: “ba pe-a matii!”. AUR face carțile. Ungurii, domni cum ii știm, nu participa. Așteapta carțile de joc. Mai mereu au mers serviți.Daca… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

