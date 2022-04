Pe ce dată se vopsesc ouăle de Paşte? Cea mai veche tradiţie Cand se vopsesc ouale de Paște? Intre cele doua evenimente esentiale ale crestinismului, Rastignirea si Invierea, muritorii cinstesc jertfa Mantuitorului, inrosind oua. Sunt un simbol al sacrificiului, pentru ca au culoarea sangelui. Intrebarea este cand putem incondeia ouale ca sa nu pacatuim? Romania este impartita in aceasta privinta. Unii cred ca numai joia si sambata, altii prefera ziua de vineri. Nu exista reguli, transmit mesagerii bisericii ortodoxe. La malul marii in Dobrogea, se pastreaza regula zilei de joi, cu coji de ceapa. In curte, la aer curat, femeile isi aseaza masa de lucru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, joi, ca masura prin care cei care vor continua sa investeasca peste un milion de euro in economie sa beneficieze de sprijinul statului va intra in vigoare la 1 mai, aratand ca aceasta prevedere face parte din pachetul de masuri anuntate de coalitia de guvernare. …

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a controlat modul in care se comercializeaza ouale in Romania, in perioada premergatoare sarbatorilor pascale. Au fost intreprinse, intr-o singura zi, 114 acțiuni de control, in toata țara, aplicandu-se, pana la acesta ora, amenzi contravenționale…

- Președintele Camerei Deputaților și, totodata, liderul PSD a avut, in prima zi a acestei saptamani, discuții cu o delegație americana aflata in Romania. La intrevedere au fost prezenți, intre alții, și vicepremierul Sorin Grindeanu, ministru al Transporturilor și Adrian Caciu, șeful de la Ministerul…

- Zoli Toth, muzicianul vedeta la Expoziția Mondiala de la Dubai. Romanul a impresionant audiența prezenta la cea mai mare expoziție de pe mapamond cu un spectacol complex. Este singurul artist ce a cantat de doua ori in cadrul mega evenimentului la care participa 190 de țari. Artistul al carui nume…

- Ca in fiecare an, primavara incepe (și) cu ploi care murdaresc mașinile, in loc sa le spele. Un nor de praf saharian trece pe deasupra Romaniei, iar ploaia a coborat praful roșiatic peste Timișoara, dupa cum se poate vedea in imaginile trimise de cititorii PRESSALERT.ro. Specialiștii spun ca fenomenul…

- La finalul saptamanii trecute, Polivalenta din Iași a gazduit competiția de full-contact Cupa Sentoki. Ajunsa la cea de-a șasea ediție, intrecerea a reunit pe suprafețele de lupta 376 de sportivi de la 22 de cluburi din Romania și Republica Moldova. CS Phoenix Bacau s-a prezentat cu 44 de sportivi,…

- Planul Național Strategic nu a fost inca trimis la Bruxelles de catre Ministerul Agriculturii, țara noastra aflandu-se printre ultimele state din UE la acest capitol. De fapt, in aceasta situație mai sunt doar alte patru țari. Fostul ministru USR al Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, caruia mulți…