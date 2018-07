Pe ce au pariat Ibrahimovic şi Beckham la meciul de sâmbătă "Daca o sa castige Anglia, iti fac cinste cu o cina oriunde vrei in lume, dar daca bate Suedia, imi cumperi orice vreau de la Ikea. OK?", l-a provocat fotbalistul suedez pe fostul jucator englez, potrivit News.ro. "Daca bate Suedia, te duc eu personal la Ikea si iti cumpar orice ai nevoie pentru noua ta casa din Los Angeles. Dar cand o sa bata Anglia, vreau sa vii sa vezi un meci al Angliei pe Wembley, purtand un tricou al Angliei si sa mananci(n.r. - peste pane cu cartofi prajiti) in pauza", a raspuns Beckham. Ibrahimovic evolueaza din luna martie in SUA, la Los Angeles Galaxy.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- "Daca o sa castige Anglia, iti fac cinste cu o cina oriunde vrei in lume, dar daca bate Suedia, imi cumperi orice vreau de la Ikea. OK?", l-a provocat fotbalistul suedez pe fostul jucator englez. "Daca bate Suedia, te duc eu personal la Ikea si iti cumpar orice ai nevoie pentru noua ta casa din Los…

- Zlatan Ibrahimovic si David Beckham au avut un dialog amuzant pe retelele de socializare, inaintea partidei Suedia - Anglia din sferturile de finala ale Cupei Mondiale, scrie news.ro."Daca o sa castige Anglia, iti fac cinste cu o cina oriunde vrei in lume, dar daca bate Suedia, imi cumperi…

- Patru echipe europene, intre care si o fosta campioana mondiala, Anglia, si selectionata gazda, vor evolua in meciurile programate sambata in sferturile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal din Rusia. Programul partidelor de sambata 7 iulie: 17,00 (ora Romaniei) Suedia - Anglia, la Samara Suedia nu…

- Anglia este ultima echipa calificata in sferturile Cupei Mondiale din Rusia. Englezii au obtinut prima lor victorie in urma loviturilor de departajare, din istoria participarilor lor la turneul final, 4-3 contra Columbiei, dupa ce, la finalul celor 120 de minute de joc, scorul a fost 1-1. Echipa lui…

- Meciul din optimile de finala ale Cupei Mondiale din Rusia 2018 dintre Anglia și Columbia a fost decis de loviturile de departajare. Pana aici nimic surprinzator. Se mai intampla astfel de scenarii. Șocul vine cand aflam cine s-a calificat mai departe. Da, e vorba de Anglia!!!

- Gareth Southgate, selectionerul echipei de fotbal a Angliei, a laudat prestatia jucatorilor sai in meciul castigat in fata Columbiei (4-3) la loviturile de departajare, care le-a adus calificarea in sferturile de finala ale Cupei Mondiale 2018, precizand ca inca nu au chef sa se intoarca acasa. "Este…

- Fundasul Vincent Kompany a revenit la antrenamentele nationalei de fotbal a Belgiei dupa ce s-a refacut in urma unei accidentari in zona inghinala si va fi prezent in echipa la meciul cu Anglia, din grupa G a Cupei Mondiale 2018. Kompany, 32 de ani, a ratat confruntarile cu Tunisia si Panama, dar este…

- Anglia a invins Tunisia cu 2-1 in meciul de debut de la Cupa Mondiala, in al doilea joc al zilei din Grupa G. Succesul a venit in primul minut al prelungirilor, dupa un gol inscris de Harry Kane. Atacanul lui Tottenham a marcat ambele goluri pentru englezi si cel putin pentru prima saptamana este regele…