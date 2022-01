Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a primit joi (pe 2 decembrie 2021) prima tranșa din zece din fondurile prevazute in cadrul PNRR, de aproximativ 1,851 miliarde euro. Cei 1,851 miliarde euro (adica 9.160.043.700 lei, conform convertorului BNR ) reprezinta echivalentul a 13% din totalul de granturi alocate Romaniei, in cadrul…

- Intreprinderea de Stat "Energocom" va primi din bugetul de stat aproape 1,4 miliarde de lei pentru a achita datoria curenta fata de Gazprom. Deputatii au rectificat, joi, in lectura finala bugetul pentru acest an.

- Cheltuielile de cercetare-dezvoltare au reprezentat 0,47% din PIB in 2020, din care 0,28% pentru sectorul privat si 0,19% pentru sectorul public, conform datele centralizate de Institutul National de Statistica. Anul trecut, a fost cheltuita o suma de 4,964 miliarde lei pentru cele patru sectoare…

- “Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca, in perioada 18 octombrie – 8 noiembrie 2021, a autorizat la plata, in cadrul Campaniei de plati in avans pentru anul 2021, suma de 1,1 miliarde de euro, pentru un numar de 697.603 de fermieri, reprezentand 90,54% din numarul total…

- Contractul pentru lucrarile de reparatii curente la invelitoarea de la Pavilionul H1 din cazarma 362 Constanta UM 02132 Constanta a fost atribuit SC Dacor Plast SRL, din Constanta, valoarea contractului fiind 516.310.38 de lei. Ministerul Apararii Nationale ndash; UM 02022 Constanta ndash; Baza Logistica…

- “In anul 20 20 , cheltuielile pentru protectia mediului la nivel national au insumat 15,7 miliarde lei reprezentand aproximativ 1,5 % din PIB . La nivel national, cele mai mari cheltuieli pentru protectia mediului au fost inregistrate pe domeniul gestionarii deseurilor la producatorii specializati,…

- Cheltuielile pentru protectia mediului la nivel national au insumat 15,7 miliarde lei in anul 2020, reprezentand aproximativ 1,5% din PIB, iar cele mai mari cheltuieli pentru protectia mediului, 71,6%, au fost inregistrate pe domeniul gestionarii deseurilor, arata datele publicate vineri de Institutul…

- Fiala, liderul coalitiei de centru-dreapta Impreuna, care a infrant partidul ANO, al premierului Andrej Babis, in alegerile din 8-9 octombrie, si care intentioneaza sa formeze un nou guvern cu grupul Piratii/Primarii, a declarat intr-o dezbatere la televiziunea ceha ca vor respinge proiectul de buget…