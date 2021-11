Stiri pe aceeasi tema

- Cum poți transforma o zi de miercuri obișnuita intr-una diferita, cu adevarat speciala? Cu un concert emoționant susținut de direcția 5, transmis live pe YouTube, dar și pe paginile de Social Media ale band-ului și ale casei de discuri Cat Music. Pe 17 noiembrie, incepand cu ora 19:00, fanii vor putea…

- „Teza, atata timp cat școlile au fost mult timp in online, ramane singura modalitate de evaluare relevanta a elevilor, pentru ca trebuie sa fie cu prezența fizica.Exista de multa vreme o regula care s-a aplicat tot timpul: in cazul in care un elev, 10 elevi, 1.000 de elevi, nu pot veni sa susțina teza…

- Sorin Cimpeanu, ministrul interimar al educației, a explicat, la Prima TV, ca internetul nu permite desfașurarea in bune condiții a cursurilor online in mediul rural, cu atat mai mult cu cat in Romania doar un profesor din cinci poate susține ore la distanța, informeaza News.ro . Sorin Cimpeanu a precizat…

- Dacian Cioloș susține ca liberalii au platit o adevarata campanie de Fake News indreptata impotriva ex-ministrului Sanatații, Ioana Mihaila (USR). Reprezentanții gruparii susțina ca Mihaila a facut nenumarate demersuri de prevenire a valului 4 al pandemiei, dar acestea au fost ignorate de premierul…

- Mai multe persoane doresc sa intre in lumea antreprenoriatului, datorita faptului ca acestea isi pot monetiza propriile hobby-uri si pasiuni. Asadar, daca si tu te numeri printre acestea, tot ceea ce trebuie sa faci este sa te gandesti la activitatile tale preferate si la diferite modalitati de a obtine…

- Direcția de Sanatate Publica Ilfov propune suspendarea activitații cu prezența fizica a tuturor școlilor din județ și trecerea in sistem online pentru o perioada de 14 zile, dupa ce rata de incidența in Ilfov a ajuns la 15,48 cazuri la mia de locuitori, au transmis pentru Libertatea reprezentanții DSP…

- Școlile pot opta pentru cursuri online, susține ministrul Educației, profesorul Sorin Cimpeanu. Decizia ca o școala sa intre in online o poate lua Consiliul de Administratie al respectivei școli. Decizia o ia școala impreuna cu Directia de Sanatate Publica (DSP), a precizat ministrul. „Ministerul Educatiei…

- Fostul premier Mihai Tudose, europarlamentar PSD, a declarat, joi, ca PSD insista pentru alegeri anticipate. “Pana la alegeri anticipate, PSD poate susține un guvern tehnocrat care sa coaguleze, insa, o larga majoritate”, a explicat Mihai Tudose in emisiunea “Decisiv”, realizata de jurnalista Catalina…